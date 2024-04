Die baden-württembergischen Apotheker:innen hatten am Dienstagabend Bundestagsabgeordnete aus ihrem Bundesland eingeladen: Zum Beginn des Frühlings fand, wie jedes Jahr, in der der Landesvertretung Baden-Württembergs in Berlin ein parlamentarischer Abend statt.

Hier informierten die Standesvertreter:innen über die aktuelle Lage und artikulierten Sorgen und Nöte der Apotheken in Richtung Politik. An dem geselligen Beisammensein bei schwäbisch-badischer Küche nahmen etwa 20 Parlamentarier:innen teil, darunter auch Mitglieder des Gesundheitsausschusses, wie die CDU-Abgeordneten Diana Stöcker und Simone Borchardt. Aus der SPD-Fraktion lauschte unter anderem Heike Engelhardt aus dem Arbeitskreis Gesundheit den Ausführungen. Auch ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwieining ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen, an diesem Abend den intensiven Austausch mit den anwesenden Politiker:innen zu suchen.