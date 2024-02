Vier auf einen Streich - Selbsttests bei Atemwegserkrankungen unter der Lupe

Am Arztvorbehalt wurde bei diesen Erregern hingegen nicht gerüttelt, was bedeutet, dass eine Testung auf Influenza A/B und RSV durch Apotheker und PTA nach wie vor unzulässig ist! Dass hier eine Kontroverse zu der erlaubten patienten­nahen Testung auf COVID-19 besteht und dazu, dass Patienten sich sogar selbst auf Influenza A/B und RSV testen dürfen, wurde von der ABDA in einer Stellungnahme im März 2023 bemängelt [1]. Geändert hat sich an der Situation bisher wenig. Für viele überraschend ließ das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) dann per Referentenentwurf im November 2023 verlautbaren, dass man die Abgabebeschränkungen in der Medizinprodukteabgabeverordnung weiter lockern möchte. Konkret soll § 3 Abs. 4 der MPAV, also das Verbot der Abgabe von In-vitro-Diagnostika zum Nachweis meldepflichtiger Infektionen an Laien, gänzlich aufgehoben werden [2]. Dies würde bedeuten, dass man sich zukünftig selbst auf relevante Infektionen, wie Hepatitis A – E, Gonorrhö und Syphilis, testen dürfte, sofern Schnelltests hierzu verfügbar sind.