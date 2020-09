Corona-Schnelltests mit Gutschein aus der Apotheke?

Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 könnten helfen, akute COVID-19-Erkrankungen effizienter nachzuweisen: Sie liefern schneller ein Ergebnis als PCRs im Labor. Apotheken dürfen jedoch weder Antikörper- noch Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 an Patienten abgeben. Diese sind lediglich zur Abgabe an Fachpersonal gedacht. Selbsttests auf nach Infektionsschutz-Gesetz meldungspflichtige Infektionen, wie SARS-CoV-2, dürfen nur in Ausnahmefällen an Laien abgegeben werden. Darauf verweist auch die Medizinprodukte-Abgabeverordnung (MPAV): „Davon ausgenommen sind die in Anlage 3 aufgeführten In-vitro-Diagnostika“. Bislang gibt nur eine einzige Ausnahme, bei der bei meldepflichtigen Infektionen auch ein Selbsttest erlaubt ist: Das einzige In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung, das sich in Anlage 3 findet, ist für den Nachweis einer HIV-Infektion bestimmt.

Während die ABDA diese Überzeugung vertritt, sieht das Bundesgesundheitsministerium bei der Abgabe-Frage in Apotheken mehr Spielraum, DAZ.online berichtete ausführlich darüber.