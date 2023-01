Ein Schnelltest für alle Fälle?

Laut der virologischen Überwachung des Nationalen Referenzzentrums für Influenzaviren am RKI dominierten Anfang Dezember Influenza- und RSV-Infektionen mit 55 bzw. 18 Prozent der eingesandten Abstrichproben. Die üblichen Erkältungsviren (endemische Coronaviren und Rhinoviren) machten rund 12 Prozent aus, SARS-CoV-2 spielte mit 3 Prozent nur noch eine untergeordnete Rolle. Derweil wurden in diesen letzten Wochen des Jahres auf Kinderstationen die Betten knapp. Ärzte und Pflegekräfte wussten nicht wohin mit den vielen Kindern, die an Atemwegsinfektionen litten. Ein Problem dabei ist, dass Anfangssymptome wie Fieber und Husten sich bei banalen oder schwerer verlaufenden Atemwegsinfekten ähneln können.