Welche Fette sind gesund?

Literatur

[1] Magriplis E et al. Effectiveness and easiness of adherence to behavioural guidelines for diet and lifestyle changes for cholesterol-lowering: the Increasing Adherence of Consumers to Diet & Lifestyle Changes to Lower (LDL) Cholesterol (ACT) randomised controlled trial. J Hum Nutr Diet 2019;32(5):607-618, doi: 10.1111/jhn.12667. Epub 27. Mai 2019

[2] Lloyd-Jones DM et al. 2022 ACC Expert Consensus Decision Pathway on the Role of Nonstatin Therapies for LDL-Cholesterol Lowering in the Management of Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol 2022;80(14):1366-1418, doi: 10.1016/j.jacc.2022.07.006. Epub 25. August 2022

[3] Mach F et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J 2020;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455

[4] Wolfram G et al. Evidence-Based Guideline of the German Nutrition Society: Fat Intake and Prevention of Selected Nutrition-Related Diseases. Ann Nutr Metab 2015;67(3):141-204. doi: 10.1159/000437243. Epub 29. September 2015

[5] Biesalski et al. Ernährungsmedizin. Georg Thieme Verlag 2012, Kapitel 35, S. 526 ff

[6] Laufs U et al. State of the Art: Therapie mit Statinen [State of the Art: Statin Therapy]. Dtsch Med Wochenschr 2022;147(1-02):62-68, German, doi: 10.1055/a-1516-2471. Epub 6. Dezember 2021

[7] Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. Fachinformation: trans-Fettsäuren und die Gesundheit. Stand Juli 2016, www.dge.de/wissenschaft/fachinformationen/trans-fettsaeuren-und-die-gesundheit/

[8] Ferrari A et al. Aster-dependent nonvesicular transport facilitates dietary cholesterol uptake. Science 2023;382(6671):eadf0966. doi: 10.1126/science.adf0966. Epub 10. November 2023

[9] Kreutz H. Transfette in Lebensmitteln. Informationen des Bundeszentrums für Ernährung, Stzande 30. April 2019; www.bzfe.de/service/news/aktuelle-meldungen/news-archiv/meldungen-2019/april/transfette-in-lebensmitteln/

[10] Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz-und Kreislaufforschung e. V. (2020) ESC/EAS Pocket Guidelines. Diagnostik und Therapie der Dyslipidämien, Version 2019. Börm Bruckmeier Verlag GmbH, Grünwald. leitlinien.dgk.org/2020/pocket-leitlinie-diagnostik-und-therapie-der-dyslipidaemien-version-2019/

[11] Vahlhaus J. Phytosterole: Riskante Cholesterinsenker? 3. Mai 2021, www.ernaehrungsmedizin.blog/2021/05/03/phytosterole-riskante-cholesterinsenker/

[12] Safety of the extension of use of plant sterol esters as anovel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283. Efsa Journal, 5. Mai 2020, doi: 10.2903/j.efsa.2020.6135