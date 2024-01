Alirocumab nun auch für Kinder ab acht Jahren

Die heterozygote familiäre Hypercholesterolämie ist eine vererbte Fettstoffwechselstörung, bei der die LDL-Cholesterol-Werte massiv erhöht sind. In den meisten Fällen ist eine Mutation im Gen für den LDL-Rezeptor ursächlich. In Europa sind schätzungsweise 4,5 Millionen Menschen betroffen. Neben einer fettarmen Ernährung und der Einnahme von Statinen kommen auch andere lipidsenkende Arzneimittel in der Therapie zum Einsatz. Die Europäische Kommission hat Alirocumab im November 2023 zugelassen für Patientinnen und Patienten ab acht Jahren, die mit ihrer bisherigen Therapie ihre LDL-Cholesterol-Zielwerte nicht erreichen konnten. Für Erwachsene ist der Wirkstoff in der Europäischen Union seit 2015 zugelassen.