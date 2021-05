Interessierte können Gematik-App vorab testen

Bald soll das E-Rezept nach und nach das Papierrezept ablösen. Die Versicherten erhalten den Zugang zu Ihrem Rezept künftig in Form eines Rezeptcodes, der entweder digital an die E-Rezept-App übermittelt wird oder ihnen auf Papier ausgedruckt wird. Ersteres soll dabei der Standard werden. Besagte App hat die Gematik mittlerweile im Auftrag des Gesetzgebers entwickelt.

Pünktlich zum Start der E-Rezept-Testphase in der Fokusregion Berlin/Brandenburg am 1. Juli 2021 soll diese E-Rezept-App kostenlos im Google Play- beziehungsweise App-Store und der Huawei AppGallery herunterzuladen sein. Das kündigte die Gematik heute in einer Pressemitteilung an. Zum Einlösen eines E-Rezepts können die Versicherten entweder den Rezeptcode in der App öffnen und in der Apotheke vorzeigen oder das Rezept bereits vorab an eine Apotheke übermitteln. Zudem können die angemeldeten Nutzer:innen in der App Informationen rund um ihre elektronische Verordnung, etwa Hinweise zur Einnahme und Dosierung, einsehen.