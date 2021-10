Nummern statt Namen bei gesund.de

Gesund.de erklärt auf Nachfrage der DAZ, dass tatsächlich derzeit in der App nur Nummern weitergegeben werden. „Sobald Web und App in Kürze angeglichen werden, wird auch das User-Management in Web und App identisch sein, und dann werden wir auch die Namen der Kunden an die Apotheken weitergeben können“. Gesund.de will laut eigener Aussage die Angleichung noch in diesem Jahr vornehmen. Dann soll auch die Nutzung von Payback auf beiden Kanälen möglich sein, aktuell geht das nur über den Marktplatz. Zum geplanten Start des E-Rezepts soll alles fertig sein. Und auch das Problem mit der Suche hat man zumindest laut dem zuständigen Phoenix-Außendienst auf dem Schirm und arbeitet an einer Lösung.