Aktuell sind der Mitteilung zufolge mehr als 7.000 Vor-Ort-Apotheken in Deutschland an gesund.de angeschlossen, mehr als 5.000 von ihnen bieten bereits einen Bringdienst über gesund.de an. In Zusammenarbeit mit medatixx sollen zudem bald auch Terminbuchungen in Arztpraxen über gesund.de möglich sein. „Damit erreichen wir Menschen am Anfang der Patient-Journey, am Geburtsort des Rezeptes, und bilden die Schnittstelle zu den Apotheken“, sagt Geschäftsführer Maximilian Achenbach. „Durch weitere Partnerschaften, u. a. auch im Bereich der Telemedizin, werden wir Rezepte aus dem digitalen Kanal dahin holen, wo Patient:innen dazu am besten beraten werden können: in die Apotheke vor Ort.“