Gesund.de und Payback verlängern Kooperation

Über den Web-Markplatz Gesund.de können beim Kauf von rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten Payback-Punkte gesammelt werden. Eine 2021 geschlossene Kooperation der beiden Unternehmen macht das möglich.

Am diesem Mittwoch erklärten Gesund.de und Paypack, dass die Partnerschaft verlängert wird. Seit Beginn der Kooperation seien 30 Millionen Payback-Punkte vergeben worden, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Unternehmen.

Maximilian Achenbach, Geschäftsführer von Gesund.de, erläuterte demnach: „Payback ist ein wesentlicher Baustein in unserem Marketing-Mix, der attraktive Kaufanreize mit Personalisierung und Reichweite verbindet.“ So könne man gezielt Menschen mit ihren Apotheken in der Nähe verbinden und Transaktionen in die Apotheken leiten.