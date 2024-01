Diesen Beratungshinweis sollte man bei Methotrexat nicht vergessen

Subkutanes MTX besser verträglich

Professorin Dr. Ursula Garscha wies in ihrem Vortrag beim Pharmcon auch darauf hin, dass Patienten Methotrexat subkutan besser vertragen als oral. Das Arzneimittel wird in der Indikation der rheumatoiden Arthritis wöchentlich in niedrigen Dosen (7,5 bis 25 mg pro Woche) appliziert. Um die Dosis zu finden, die von Patient:innen vertragen wird, eskaliert man sie in Schritten von 2,5 mg und monitort die Nebenwirkungen. Patient:innen, die oral verabreichtes Methotrexat schlecht vertragen, sollten auf eine subkutane Applikationsform umgestellt werden, diese ist in der Regel besser verträglich.