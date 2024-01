Methotrexat einfacher subkutan verabreichen

Der neue metex® Pen ist einfacher anwendbar als der Vorgänger: Nachdem die Schutzkappe des Pens abgezogen wurde, wird er einfach senkrecht auf die zur Injektion gewählte Hautstelle gedrückt. Dabei schiebt sich der blaue Nadelschutz in den Pen und löst die Injektion aus. Der Injektionsstart wird durch ein Klickgeräusch signalisiert. Während der Injektion kann im Sichtfenster beobachtet werden, wie sich die blaue Kolbenstange nach unten schiebt. Nach vollständiger Injektion ertönt ein zweites Klickgeräusch und die Kolbenstange bewegt sich nicht mehr. Insgesamt dauert die Injektion fünf Sekunden. Der Pen wird nur einmal angewendet. Am benutzten Pen schiebt sich der Nadelschutz wieder hervor und rastet ein. Dadurch wird das Risiko gesenkt, sich an der Nadel zu verletzen. Die viereckige Form des Pens soll dafür sorgen, dass er besser in der Hand liegt und nicht wegrollen kann. Durch den undurchsichtigen Nadelschutz sieht man die Nadel vor, während und nach der Anwendung nicht. Das ist zwar vorteilhaft für Patienten mit Ängsten vor Nadeln, dafür kann man während der Injektion nicht mehr sehen, ob die Nadel eingedrungen ist [3].