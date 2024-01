Warum Long COVID so schwer zu diagnostizieren ist

Überdies merkt Professorin Lehmann an, dass in der Studie unklar bleibe, „ob es sich um einen COVID-19-spezifischen Mechanismus handelt und inwieweit er auf andere Erreger übertragbar ist“. Professorin Maria Vehreschild – Leiterin des Schwerpunkts Infektiologie an der Medizinischen Klinik II am Universitätsklinikum Frankfurt – gibt zu bedenken, dass in der Studie „bei den betroffenen Patient:innen auch erhöhte Antikörper gegenüber dem Cytomegalievirus und dem Epstein-Barr-Virus gefunden wurden“.