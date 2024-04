Multiple Sklerose früher erkennen?

Bis heute fehlen Biomarker, die man bei Multipler Sklerose – diagnostisch oder prädiktiv – nutzen kann. Wissenschaftler von der „University of California“ in San Francisco (Department of Neurology, UCSF Weill Institute for Neurosciences) untersuchten nun Daten von über zehn Millionen Menschen, darunter auch Hunderte MS-Patienten. Sie fanden bei zehn Prozent der an Multipler Sklerose Erkrankten ein gemeinsames Muster an Auto-Antikörpern. Die Daten stammten vom Serum-Depot des US-Verteidigungsministeriums (Department of Defense Serum Repository).

Interessant ist, dass die Forschenden die Autoantikörper bereits Jahre vor den ersten klinischen MS-Symptomen nachweisen konnten. Auch zeigten diese MS-Patienten, verglichen mit anderen MS-Patienten, höhere Werte von Serum-Neurofilament-Light (sNfL) im Serum – ein Protein, das bereits heute als Biomarker bei der MS-Diagnose berücksichtigt wird.