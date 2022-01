Eppstein-Barr-Virus: Moderna tritt mit mRNA-Impfstoff in klinische Phase ein

Laut dem „Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V.“ wird das Pfeiffer’sche Drüsenfieber hauptsächlich über den Speichel übertragen und tritt bevorzugt bei jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren auf (umgangssprachlich auch Kuss-Krankheit oder Studentenfieber). Typische Symptome sind Fieber, Lymphknotenschwellung und Entzündungen im Rachenbereich. Außerdem sollen Betroffene während der zweiten und dritten Woche der Erkrankung am stärksten unter Müdigkeit leiden, wobei das Fieber immer wieder sinken und ansteigen kann. Im Normalfall sei die Infektion nach ca. drei Wochen überstanden. Jedoch können weitere Wochen bis Monate vergehen, bis der Patient seine volle Leistungsfähigkeit wieder erlangt hat – wie bei COVID-19. „In sehr seltenen Fällen geht die Infektion in eine chronische Form über“, heißt es – also ME/CFS.

Zusätzlich steht die Hypothese im Raum, dass „das Epstein-Barr-Virus andere Krankheiten verstärken kann“. Gründe für einen Impfstoff gegen EBV gibt es also eigentlich genügend.