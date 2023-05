Nordrhein und Westfalen-Lippe haben es bereits getan, Schleswig-Holstein ebenfalls. Baden-Württemberg ist dran und so auch Hessen. Die Rede ist von einer Umorganisation des Notdienstes, weg von festen Kreisen hin zu einem gleichmäßigen Netz auf der Grundlage der Geodaten jeder Apotheke. In Hessen sei aktuell die Zahl der Notdienste sehr ungleichmäßig verteilt, berichtet Kammerpräsidentin Ursula Funke gegenüber der DAZ. In den großen Städten sind es weniger als 20 im Jahr, in ländlichen Gegenden wie beispielsweise in Nordhessen sind es teilweise über 100, im Einzelfall sogar über 200 Dienste in einem Jahr. So stelle die Notdienstbelastung häufig eine große Hürde für eine Nachfolgersuche dar, so Funke.