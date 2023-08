Das Apothekensterben in Deutschland hält an und intensiviert sich noch: Wie die ABDA am gestrigen Montag mitteilte, gab es Ende Juni 2023 bundesweit nur noch 17.830 Apotheken. Die Zahl ist demnach im ersten Halbjahr 2023 um 238 gesunken. Zum Jahresende 2022 gab es noch 18.068 Apotheken. Auf 272 Schließungen kamen in diesem Zeitraum 34 Neueröffnungen.

Vergleicht man die Zahlen mit denen der vergangenen Jahre, stellt sich heraus, dass im Jahr 2022 in den ersten sechs Monaten 205 Apotheken dicht machten, im ersten Halbjahr 2021 waren es 162. Das bestätigt, was schon der Apothekenwirtschaftsbericht zur Entwicklung 2022 zeigte: Die Apothekenschließungen haben eine neue Dynamik bekommen.