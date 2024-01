Fehlende Berufsbezeichnung: Erste Kassen sichern Retaxverzicht zu

Immerhin haben die AOK Rheinland Hamburg und die AOK Nordost nun den Verbänden auf Nachfrage signalisiert, dass sie keine Retaxierungen vornehmen werden, wenn die Berufsbezeichnung fehlt.

Zudem will der DAV darauf hinwirken, dass die Berufsbezeichnung nicht mehr als Freitext aufgebracht wird, sondern als Auswahlmenü in der Praxissoftware hinterlegt werden kann. Grundsätzlich ist man aber beim DAV der Auffassung, dass die Berufsbezeichnung in schriftlicher Form ohnehin verzichtbar ist, da ja für die Ausstellung ein eHBA erforderlich ist und den haben wiederum nur Ärzte. Es sei also sichergestellt, dass nur Ärzte

E-Rezepte ausstellen. Bis diese Auffassung von den Kassen bestätigt ist, empfehlen die Verbände oben beschriebenes Vorgehen.