Berufsbezeichnung in Textform auf dem E-Rezept überflüssig?

Der Deutsche Apothekerverband (DAV) und seine Mitgliedsorganisationen sind allerdings der Auffassung, dass die Berufsbezeichnung in Textform gar nicht erforderlich ist. Da nur Ärzte mittels der von den Ärztekammern ausgegebenen Heilberufsausweise E-Rezepte signieren und in den E-Rezept-Fachdienst in der Telematikinfrastruktur hochladen können, sei allen E-Rezepten die von Ärztekammern bestätigte Berufsbezeichnung „Arzt“ immanent, schreiben sie in den Verbandsrundschreiben. Weiter heißt es: „Vor diesem Hintergrund halten wir beim E-Rezept im Unterschied zum Papierrezept, das praktisch jedermann ‚ausstellen‘ kann, das explizite Fehlen einer ärztlichen Berufsbezeichnung wie beispielsweise ‚Arzt‘, ‚Zahnärztin‘ oder ‚Facharzt für …‘ für einen unbedeutenden, die Arzneimittelsicherheit und die Wirtschaftlichkeit der Versorgung nicht wesentlich tangierenden, insbesondere formalen Fehler, der den Vergütungsanspruch des Apothekers nicht entfallen lässt, § 6 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d) Rahmenvertrag gem. § 129 Absatz 2 SGB V.“ Diese Sichtweise wolle man vom GKV-Spitzenverband und / oder gesetzlichen Krankenkassen mindestens in Textform bestätigt bekommen.

Bis das geregelt ist, rät der DAV E-Rezepte, die weder eine konkrete Berufsbezeichnung noch eine sinnhafte Berufsbezeichnung durch Angabe einer Gebietsbezeichnung, wie beispielsweise „Allgemeinmedizin“, „Innere Medizin“ oder „Psychiatrie“ enthalten, aufgrund der Retax-Gefahr sicherheitshalber zurückzuweisen und erneut ausstellen zu lassen.