Retaxfreiheit E-Rezept: Bislang keine DAV-Anfrage bei vdek

Wegen zahlreicher fehlerhaft ausgestellter E-Rezepte ist in den vergangenen Wochen in den Apotheken die Angst vor Retaxationen gestiegen. Der Deutsche Apothekerverband forderte bereits von den Kassen eine Friedenspflicht bis zum Jahresende – eine konkrete Anfrage erhielt der Verband der Ersatzkassen in der Angelegenheit bislang aber nicht.