Diese Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel können der Leber schaden

Literatur

[1] Zieschang M. Akute Schädigungen der Leber durch Arzneimittel, pflanzliche Heil- und Nahrungsergänzungsmittel. Arzneiverordnung in der Praxis Ausgabe 3/2023, www.akdae.de/arzneimitteltherapie/avp

[2] Fontana RJ, Liou I, Reuben A, Suzuki A, Fiel MI, Lee W et al. AASLD practice guidance on drug, herbal, and dietary supplement-induced liver injury. Hepatology 2023; 77(3):1036– 65. doi: 10.1002/hep.32689 .

[3] Rausch R. Diese Arzneimittel „gehen auf die Leber“. DAZ 2019;40:20, www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2019/daz-40-2019/diese-arzneimittel-gehen-auf-die-leber

[4] Chalasani N, Bonkovsky HL, Fontana RJ, Lee W, Stolz A, Talwalkar J, et al..Features and outcomes of 899 patients with drug‐induced liver injury: the DILIN prospective study. Gastroenterology. 2015;148:1340–52.e7, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001650851500311X

[5] Stephens C, Robles‐Diaz M, Medina‐Caliz I, Garcia‐Cortes M, Ortega‐Alonso A, Sanabria‐Cabrera J, et al. Comprehensive analysis and insights gained from long‐term experience of the Spanish DILI registry. J Hepatol. 2021;75:86–97, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016882782100043X