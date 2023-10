AMK fordert bessere Qualitätskontrollen und Standards für NEM

Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) berichtet aktuell über einen Fall, in dem eine Apotheke bei zwei Chondroitin-Nahrungsergänzungsmitteln (NEM) reklamierte, dass der angegebene Inhaltsstoff gar nicht enthalten sei. Daraufhin untersuchte das Zentrallaboratorium der Deutschen Apotheker e. V. (ZL) die Muster aus der Apotheke. Dort kam heraus: Die IR Spektren des reklamierten Produktinhaltes entsprachen weniger Chondroitinsulfat-Natrium, sondern der Referenzsubstanz Maltodextrin 6. „Dessen Vorhandensein konnte auch mittels des in der Ph. Eur. Monographie 1542 Maltodextrin aufgeführten Glucoseteststreifenverfahrens bestätigt werden“, erklärt die AMK. Insgesamt konnten in beiden Präparaten „lediglich Spuren von Chondroitinsulfat nachgewiesen werden; weit unterhalb der Menge, die auf dem Produkt deklariert ist“.