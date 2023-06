Vereinfacht gesagt prüft der VDSM-Fachdienst nach Stecken der eGK in der Apotheke zunächst die Gültigkeit der Karte. Aus diesem Grund sollten Versicherte den Verlust ihrer Karte auch stets unverzüglich bei der Krankenkasse anzeigen, da sie ansonsten, ähnlich wie eine Kreditkarte, missbraucht werden kann. Ist die Karte gültig, wird eine Prüfziffer gebildet, die gemeinsam mit den Versichertenstammdaten und dem Prüfnachweis an die Warenwirtschaft geliefert wird. In der Warenwirtschaft wird daraufhin ein zweiter Dienst in der TI, der E-Rezept-Fachdienst, aufgerufen und die Prüfziffer an diesen übermittelt. Dieser verifiziert die Prüfziffer mit einem kryptographischen Verfahren. Bei Übereinstimmung wird die Prüfziffer als authentisch betrachtet. Liegt der in der Prüfziffer enthaltene Zeitstempel in einem definierten Zeitfenster zum aktuellen Zeitpunkt, so können die E-Rezepte der Versicherten abgerufen werden.

Ein großer Vorteil des VDSM++-Verfahrens ist, dass die Prozesse der Apotheken wie das Abrufen, das Zurückweisen, das Löschen des E-Rezeptes, sowie das Abrufen der Quittung und die Kommunikation mit dem Versicherten unverändert bleiben. Für die Apotheke wird lediglich ein Prozess ergänzt, mit dem die Informationen für das Abrufen von E-Rezepten eines Versicherten vom E-Rezept-Fachdienst ermittelt werden können, wenn die eGK eines Versicherten präsentiert wird. Für Krankenhausapotheken ist der Prozess nicht vorgesehen.

Vorteil für die Apotheke vor Ort

Der Vorteil dieser Vorgehensweise für Apotheken vor Ort liegt auf der Hand. Die Versichertenkarte ist ein wichtiges Dokument. Die meisten Menschen tragen sie in ihrer Handtasche oder in ihrem Portemonnaie stets bei sich. So kann sie beim Apothekenbesuch jederzeit präsentiert und ins Kartenterminal gesteckt werden. Kaum jemand wird hingegen auf die Idee kommen, seine eGK postalisch an eine Versandapotheke im Ausland zu schicken, nur um sich E-Rezepte liefern zu lassen.

Für die Versender bleiben weiterhin die bisherigen Übertragungswege: die komplett digitale Übermittlung des E-Rezeptes direkt aus der Gematik-App heraus oder über den Token. Bei letzterem handelt es sich um einen QR-Code mit einem alphanumerischen Schlüssel, der zum Abruf des E-Rezeptes vom E-Rezept-Fachdienst berechtigt. Der Token befindet sich auf den Ausdrucken zum Abruf von E-Rezepten, den an das Muster-16 angelehnten DIN-A-5-Ausdrucken, welche die Rezeptinformationen in bekannter Struktur enthalten, ergänzt durch bis zu vier dieser QR-Codes. Diese können einfach abfotografiert und versendet werden, beispielsweise mit einer verschlüsselten E-Mail. Auch in der E-Rezept-App der Gematik lassen sich E-Rezepte als Token darstellen. In der Apotheke vor Ort können diese gescannt werden, woraufhin das dazugehörige E-Rezept vom Server abgerufen wird. Aber natürlich kann man von ihnen auch Screenshots mit dem Smartphone erstellen und diese dann ebenfalls digital verschicken. Ein Abrufen des Tokens aus der Gematik-App durch Drittanbieter-Apps ist nicht möglich, hierfür gibt es keine Schnittstellen.

Wird der Zeitplan diesmal eingehalten?

Wie immer beim E-Rezept bleibt die Spannung hoch, ob der Zeitplan diesmal eingehalten wird. Aus Sicht der Apotheken vor Ort wäre dies zu begrüßen. Da sich aktuell die Anzahl der E-Rezepte auf einem überschaubaren Niveau eingependelt hat, ist deren sprunghafter Anstieg zum 01.07.2023 nicht wahrscheinlich. Zwar wurde kürzlich dieser Starttermin von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bekräftigt, die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat hohen Erwartungen jedoch unmittelbar danach einen Dämpfer verpasst. Auch der Zeitplan der Gematik geht von einer kontrollierten Inbetriebnahme der Funktionalität bis Ende Juli aus.