Erneut E-Rezept-Störung bei Medisign

Wochenlang gab es „technische Beeinträchtigungen“ beim Vertrauensdienstleister Medisign. Die Folge waren allmorgendliche Ausfälle in Arztpraxen und Apotheken. Mitte März glaubte man das Probleme behoben zu haben, die Gematik erklärte aber, die Angelegenheit noch einmal prüfen zu wollen.

An Montagvormittag meldete die Gematik nun erneut „Beeinträchtigungen“. Es könne zu Problemen beim Erstellen von E-Rezepten in der Praxis und beim Einlösen in der Apotheke kommen. Darüber hinaus seien aber auch das Einlesen von Daten der elektronischen Gesundheitskarte und das Versenden von elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen betroffen.