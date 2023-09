Gematik erteilt Zulassung für erste GesundheitsID

Gematik-Chef Markus Leyck Dieken hatte es schon kurz zuvor angekündigt: Am vergangenen Dienstag ist die Zulassung für die erste GesundheitsID erteilt worden, wie die Gematik an dem Tag in ihrem Newsroom mitteilte. Entwickelt wurde die digitale Identität für die Versicherten der Barmer von T-Systems. Das Unternehmen wird sie auch ab dem 1. Januar des kommenden Jahres bereitstellen und verwalten.

Die GesundheitsID macht es möglich, sich künftig über das Smartphone in bestimmte Apps wie die E-Rezept-App oder die elektronische Patientenakte einzuloggen. Ab dem kommenden Jahr müssen die Krankenkassen ihren Versicherten eine digitale Identität anbieten, wobei die Nutzung freiwillig ist.