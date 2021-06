AOK fordert Einbindung des E-Rezepts in Kassen-App

Nun steht der Start des offiziellen Pilotprojekts zum E-Rezept in der Fokusregion Berlin/Brandenburg vor der Tür. Zu diesem Anlass fordert der AOK-Bundesverband in einer Pressemeldung, „dass das E-Rezept künftig nicht nur in der E-Rezept-App der Gematik, sondern auch in den Apps und Online-Plattformen der gesetzlichen Krankenkassen angeboten werden kann“. Damit hätten die Kassen einen exklusiven Zugang zu den Verordnungen ihrer Versicherten. Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, begründet dies folgendermaßen: „Der richtige Ort für die Einbindung und Übermittlung des E-Rezeptes an die Versicherten sind die bereits bestehenden Apps der Krankenkassen. Diese sollten für die Versicherten die zentrale Plattform sein, auf der sie alle Anwendungen für Verordnungen, Rezepte, Notfalldaten, Organspendeausweis oder Medikationsplan zusammengefasst finden.“

AOK: Nutzung möglichst barrierefrei

Mit dem Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (DVPMG) habe der Gesetzgeber, heißt es weiter, bereits die Grundlage dafür geschaffen, dass die Krankenkassen ihren Versicherten auch das E-Rezept per Smartphone anbieten können. Mit einer entsprechenden Rechtsverordnung solle dies, fordert die AOK, nun zeitnah auch in der Praxis ermöglicht werden. „Wichtig ist zudem, dass die Nutzung des E-Rezeptes künftig möglichst barrierefrei und ohne unnötige Hürden wie den obligatorischen Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte möglich wird“, so Litsch. Der derzeitige Prozess sei noch zu kompliziert.

Tatsächlich ist die Nutzung der Gematik-App mit allerlei Hürden verbunden. Voraussetzung ist laut der Website der Gematik ein NFC-fähiges Smartphone mit mindestens iOS 14 oder Android 6. Weiter heißt es: „Zur Anmeldung in der App ist eine elektronische Gesundheitskarte (eGK) notwendig, die NFC unterstützt (erkennbar an der 6-stelligen Zugangsnummer unter den Deutschland-Farben) und die dazugehörige PIN. Gesundheitskarte und PIN können Versicherte bei ihrer Krankenkasse bestellen.“

Warten auf die Gematik

Mit den erforderlichen NFC-fähigen Gesundheitskarten würden zwar, schreibt die AOK, alle Versicherten, die eine neue Gesundheitskarte erhalten, schon länger ausgestattet. Die ebenfalls zur Anmeldung erforderliche PIN hätten allerdings bisher nur knapp 2.000 AOK-Versicherte angefordert. Der richtige Ansatz sei daher das alternative Verfahren ohne Einsatz von NFC-fähiger elektronischer Gesundheitskarte und dazugehöriger PIN, das die Kassen laut DVPMG zum 1. Januar 2022 für das E-Rezept anbieten sollen. „Wir wollen unseren Versicherten zum 1. Januar 2022 dieses alternative Verfahren anbieten. Ob das gelingt, hängt jedoch von den Plänen der Gematik zur konkreten Ausgestaltung ab, auf die wir aktuell gespannt warten“, so Litsch.