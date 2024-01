Jahresrückblick 2023: Osteoporose – ein Leitlinienupdate

Weitere Wirkstoffgruppen, die vor allem das Risiko für die gefürchteten Schenkelhals- und Wirbelbrüche erhöhen, sind Protonenpumpeninhibi­toren, Sedativa (Benzodiazepine und Z-Substanzen, insbesondere in den ersten beiden Therapiewochen), Aromatasehemmer, Thiazolidindione (Glitazone, bei Frauen), Antipsycho­tika (insbesondere Vertreter der 1. Generation), und Opioide (in Dosierungen ab 50 mg/d). Ursache für die Beeinflussung des Frakturrisikos kann sowohl ein Eingriff in den Knochenstoffwechsel als auch eine Erhöhung der Sturzneigung sein. Da sich bei mehreren Wirkstoffen, die das Risiko für Knochenbrüche jeweils nur moderat erhöhen, die Effekte addieren, ist hier ein besonders aufmerksamer Blick im Rahmen der Medikationsanalyse gefragt.