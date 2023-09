Nahrungsergänzungsmittel bei Osteoporose – wozu sollten Apothekenteams raten?

Bei der Osteoporose handelt es sich um eine systemische Erkrankung des Skeletts, bei der es zu einer Abnahme der Knochenmasse sowie zu Verschlechterungen in der Mikroarchitektur des Knochengewebes kommt. In Folge ist das Risiko für Knochenbrüche erhöht.

Zur genauen Prävalenz in Deutschland gibt es nur wenige Daten. Selten ist die Erkrankung hierbei keineswegs. In einer europäischen Studie aus dem Jahr 2021 wurde die Prävalenz in Deutschland etwa mit 6,1 Prozent beziffert. Sicher ist, dass die Prävalenz mit dem Alter stark zunimmt und bei Frauen deutlich höher ist als bei Männern.