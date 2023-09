Osteoporose – Welche Arzneimittel das Risiko für Knochenbrüche steigern

„Medikamente, die eine Osteoporose und/oder Stürze begünstigen können, sollen bei allen betroffenen Personen bezüglich ihres individuellen Nutzen-Risiko-Verhältnisses regelmäßig überprüft werden.“ Diese Empfehlung mit dem Empfehlungsgrad A fand sich bereits in der letzten Version der S3-Leitlinie zur Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und Männern ab 50 Jahren und ist auch in die nun erschienene Aktualisierung übernommen worden. In der Begründung der Empfehlung heißt es weiter, dass eine Überprüfung und Revision des Medikamentenplans bei gefährdeten Patient:innen Stürze und Frakturen verringern könne. Auf welche Wirkstoffe können Apotheker:innen etwa im Rahmen einer Medikationsanalyse also besonders achten?