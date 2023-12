Calcium, Eisen, Iod und Selen – Das mineralische Quartett

Als Zentralatom der sauerstoffbindenden Hämgruppe in Hämoglobin und Myoglobin ist Eisen unabdingbar für den Transport und die Bereitstellung von Sauerstoff in allen Geweben. Als Bestandteil der Cytochrome ist das Spurenelement für die mitochondriale ATP-Synthese notwendig. Eisen-Mangel kann die körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, die Wärmeregulation des Körpers stören und die Infektanfälligkeit erhöhen. Eine dauerhaft erniedrigte Eisenzufuhr führt zu Anämie. Unser Gesamtkörperbestand beträgt 2,5 bis 4 g, wovon zwei Drittel in den Erythrozyten aktiv sind, 5 % in Myoglobin und 0,2 % in Enzymen. Der überwiegende Rest bildet Eisendepots in der Darmmukosa, in Leber, Milz und/oder Knochenmark. Die komplexe Regulation von Funktions-, Speicher- (Ferritin) und Transporteisen (Transferrin) zielt darauf, auch unter Extrembedingungen die richtige Menge an Eisen verfügbar zu halten.

Mit der Nahrung werden täglich 15 bis 20 mg Eisen zugeführt. Bei einer Resorptionsquote von 15 % (Mischkost) bzw. 5 bis 15 % (vegetarische Kost) werden 1 bis 3 mg des Spurenelements aufgenommen. In etwa gleicher Menge geht Eisen über abgeschilferte Epithelien oder kleinere Blutverluste verloren. Frauen im gebärfähigen Alter verlieren mit jeder Regelblutung rund 25 mg Eisen. Gleichzeitig erreichen sie zu 75 % nicht die empfohlene Eisen-Zufuhr von täglich 15 mg und sind mit etwa 20 % am häufigsten von Eisen-Mangel betroffen. Insgesamt liegen laut NVZ II 58 % der Frauen und 14 % der Männer bei der Eisen-Zufuhr unterhalb der Referenzwerte. Neben menstruierenden Frauen sollten insbesondere Schwangere, Kinder in Wachstumsschüben und Vegetarier/Veganer auf eine adäquate Eisen-Zufuhr achten. Als „Risikofaktoren“ gelten außerdem Diäten, Anorexie, Gastritiden und eine Dauertherapie mit Antazida. Bei Verdacht auf Eisen-Mangel ist keine Selbstmedikation angebracht, sondern stets eine ärztliche Abklärung.