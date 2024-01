Die Beste aller (Zyto-)Welten?

Fangen wir mit einer einfachen Frage an: Warum ist der Bereich der parenteralen Zubereitungen so oft im Fokus der medialen Berichterstattung? Einfache Antwort: Weil es um sehr viel Geld geht. Allein der GKV-Bruttoumsatz belief sich 2022 auf gut 5,3 Milliarden Euro und hatte einen Anteil von fast 10 Prozent am Gesamtmarkt [1]. Dabei betrug der Anteil an den Verordnungsblattzeilen nur 0,5 Prozent, der Markt ist also sehr hochpreisig. Allein schon diese Werte begründen, warum der Markt sehr umkämpft ist.

Das Gerangel fängt bei den Krankenkassen an, die vielfach am liebsten Versorgungen ausschreiben würden – was zwar, zumindest vorübergehend, zu niedrigsten Preisen führen würde, aber viele Qualitätsgesichtspunkte vernachlässigen und vor allem die Mono- und Oligopolbildung hin zu finanzinvestorengestützten Strukturen massiv befördern würde. Am Schluss wären die Verlierer der Ausschreibungen die Patientinnen und Patienten – wie wir bei den zunehmenden Lieferengpässen im generischen Bereich gerade beobachten können.