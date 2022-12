Stiftung Arzneimittelsicherheit

Anfang 2021 hat das Apotheker-Paar Franz und Beatrix Stadler nach dem Verkauf einer Apotheke die „Stiftung für Arzneimittelsicherheit“ ins Leben gerufen. Ihr Ziel: die Patientensicherheit wieder zu einem Kernthema in der Apothekerschaft zu machen. Die Stiftung veranstaltet dazu Vortragsreihen in Zusammenarbeit mit dem House of Pharma and Healthcare. Zudem verlieh sie dieses Jahr erstmals den Ulrich-Schwabe-Medienpreis. Mit diesem sollen journalistische Arbeiten gewürdigt werden, die sich abwägend den komplexen und schwierigen Themen der Arzneimittelsicherheit widmen. Nicht zuletzt fördert die Stiftung Studien und Projekte zu diesem Thema.

Doch eine Stiftung braucht auch Förderer:innen. In einem Weihnachtsbrief wenden sich Stadler und sein Beirat daher aktuell an alle an der Stiftungsarbeit Interessierten. Wer mehr erfahren will oder direkt online spenden will, findet in dem Brief oder auf der Webseite weitere Informationen.