„Stiftung für Arzneimittelsicherheit“ ins Leben gerufen

Lange betrieb Franz Stadler in Erding die Sempt-Apotheke, einen Betrieb mit Sterillabor. In dieser Zeit prangerte er – unter anderem als Gastkommentator auf DAZ.online – wieder und wieder Missstände an. Nicht nur der Lunapharm-Skandal von 2018 gab dazu Anlass. Stadler kämpfte auch mit Krankenkassen über Fragen der Stabilität von Zyto-Anbrüchen und Verwürfe. Themen wie Lieferengpässe und Securpharm brachten den Apotheker ebenfalls immer wieder in Wallung. Ende 2019 verkaufte Stadler die Apotheke und widmete sich einem Buchprojekt. In „Medikamenten Monopoly“, das im Sommer 2020 erschienen ist, brachte er all seinen Unmut über die Strukturen unserer Arzneimittelversorgungsstrukturen nochmals geballt auf den Punkt.