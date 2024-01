791 Millionen Blutglucoseteststreifen in 2022 abgegeben

Menschen mit Diabetes mellitus können in der Apotheke Teststreifen und Messgeräte zur Blutzuckermessung erwerben, bei denen die elektrochemische Glucosemessung durch einen Blutstropfen stattfindet. Auf Grundlage dieser Messung wird die benötigte Insulindosis gespritzt oder Kohlenhydrate gegessen.

Es gibt auch Messsysteme zur kontinuierlichen Messung des Blutglucosespiegels. Dabei wird ein Sensor unter der Haut getragen und sendet in engen zeitlichen Abständen Daten an eine Insulinpumpe bzw. das Smartphone. An der Insulinpumpe kann eingestellt werden, wie hoch die benötigte Dosis ist.

Die Teststreifen und das Messgerät werden bei insulinpflichtigen Diabetikerinnen und Diabetikern von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Systeme zur kontinuierlichen Erfassung des Blutglucosespiegels werden nach ärztlicher Verordnung unter bestimmten Voraussetzungen erstattet.

In der Diabetestherapie werden, wenn man sich die vorliegenden Zahlen anschaut, vermehrt Messsysteme zur kontinuierlichen Messung des Glucosespiegels verschrieben. Das Diabetesmanagement wird durch die Systeme vereinfacht, da der Patient oder die Patientin sich nicht mehrmals täglich in den Finger stechen und Insulin spritzen muss, sondern Messsensor und Insulinpumpe über einen längeren Zeitraum getragen werden können.