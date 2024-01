Jahresrückblick 2023: Diabetes mellitus vorbeugen und Insulin-Pflicht verzögern

Hoffnung für Kinder mit Inselautoantikörpern

Im Gegensatz zu Typ-2-Diabetes ist Typ-1-Diabetes eine Autoimmunerkrankung, bei der Insulin-produzierende Betazellen zugrunde gehen. Im Verlauf der Erkrankung kommt es zu einem absoluten Insulin-Mangel, und die Patienten müssen das Peptid­hormon schließlich exogen zuführen. Jedoch lassen sich im Blut bereits vor Erkrankungsbeginn Autoantikörper gegen Betazell-Antigene nachweisen.

Der in den USA seit Ende 2022 zu­gelassene Antikörper Teplizumab (TzieldTM) wird bei Patienten ab acht Jahren in einem Vorstadium der Erkrankung eingesetzt, in dem mindestens zwei verschiedene Inselauto­antikörper im Blut nachweisbar sind, die Glucose-Toleranz gestört ist und erhöhte Nüchternglucose-Werte gemessen werden. Ziel der Therapie ist es, die Manifestation der Erkrankung und damit die Insulin-Pflicht zu verzögern. In einer doppelblinden Phase-II-Studie konnte mit einer Infusions­therapie (einmal täglich über 14 Tage) mit Teplizumab die Manifestation eines Typ-1-Diabetes im Median um zwei Jahre verzögert werden. In der DAZ 6, S. 27 kommentierten für uns zwei Expertinnen die Studienergebnisse: Prof. Dr. Anette-Gabriele Ziegler, Direktorin des Instituts für Diabetesforschung und Inhaberin des Lehrstuhls für Diabetes und Gestations­diabetes der Technischen Universität München, und die Studienärztin Franka Josefine Teichgräber. Sie ordneten das Arzneimittel als „Durchbruch für die Therapie des Typ-1-Diabetes“ ein. Vorteile bestünden über kurz oder lang etwa darin, dass sich Familien auf die kommende Phase der Insulin-Pflicht einstellen und dass Stoffwechselentgleisungen und Keto­azidosen bei Manifestation vermieden werden könnten. Zu erwarten sei ebenfalls, dass die Lebenserwartung der Patienten steige. Doch wie können überhaupt Personen im Vorstadium der Erkrankung identifiziert werden? Ein Screening auf Inselautoantikörper zur Früherkennung ist bislang in Deutschland nur in wenigen Bundesländern verfügbar und wird durch Forschungsmittel finanziert.