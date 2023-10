Ab dem kommenden Jahr soll das E-Rezept für „normale“ Arzneimittel einmal wieder Pflicht für die Ärzteschaft werden. Auch wenn fraglich ist, ob das Digitalgesetz, das der elektronischen Verordnung neuen Schub geben soll, bis dahin in Kraft getreten ist: Der 1. Januar 2024 gilt als neuer Stichtag. Dabei ist das Datum im Kabinettsentwurf in der zentralen Norm (§ 360 SGB V) nicht einmal genannt. Aber bald darauf werden Ärztinnen und Ärzte, die nicht elektronisch verordnen, nach den derzeitigen Plänen Honorarkürzungen hinnehmen müssen. Und so gilt es schon jetzt, möglichst fleißig E-Rezepte auszustellen und sich an das Prozedere zu gewöhnen.

Hilfsmittel sind nach jetziger Gesetzeslage erst ab 1. Juli 2026 elektronisch zu verordnen. Und der Digitalgesetz-Entwurf sieht eine weitere Verschiebung um ein Jahr vor – dann würde die E-Rezeptpflicht für Hilfsmittel sowie für Blut- und Urinteststreifen ab 1. Juli 2027 gelten. Die Testphase soll ein paar Monate vorher starten.