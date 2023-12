Bereit zu weiteren Protesten

Neben weiterer Kritik an der geplanten Apothekenreform begrüßte sie immerhin, dass Lauterbach in Aussicht gestellt hat, die Honorare für Notdienste zu erhöhen: „Das wäre ein guter Schritt. Alle Apotheken machen Notdienste, Betriebe auf dem Land natürlich besonders häufig. Dafür benötigen wir viel Personal.“

Neben der Forderung nach mehr Honorar steht das E-Rezept 2024 als wichtiges Thema auf der ABDA-Agenda. In den vergangenen Wochen sei hier ein „deutlicher Schub“ zu verzeichnen gewesen. Ab und zu gebe es aber doch noch „Anlaufschwierigkeiten“. So sei beispielsweise kürzlich die Telematikinfrastruktur ausgefallen. So etwas müsse natürlich immer schnell behoben werden.

Positiv sei auch das Impfen in Apotheken gegen Influenza und COVID-19 von der Bevölkerung angenommen worden. Das gleiche gelte für die pharmazeutischen Dienstleistungen.