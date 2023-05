Patienten, die mehr als drei Arzneimittel gleichzeitig einnehmen, haben laut § 31a Abs.1 SGB V einen Anspruch auf einen Medikationsplan. Als Konsequenz müssen Ärzte aktuell die Dosierung zweimal eingeben: einmal als Freitext im E-Rezept und einmal in strukturierter Form im Medikationsplan. Diese Form der administrativen Doppelaufgaben sollte eigentlich vermieden werden – und könnte es auch, wenn die strukturierten Daten bereits initial beim E-Rezept erhoben würden. Außerdem ist die zweifache Erfassung von Daten fehleranfälliger, als würde sie nur einmal in strukturierter Form erfolgen.

Fraglich ist, warum die KBV die Spezifikation des E-Rezepts bei der Dosierungsangabe so stark reduziert hat. Offensichtlich hielt man sich eng an die Vorgaben aus der Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV). In Analogie zum Muster-16-Rezept wurden viele Daten, die in der FHIR-Spezifikation zum E-Rezept enthalten waren, wieder aus der verbindlichen KBV-Spezifikation herausgenommen. Übrig geblieben seien nicht genug Daten, um digitale Workflow-Ketten zu ermöglichen, so TI-Experte Langguth.