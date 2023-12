Stimmung in Ärzteschaft: KBV legt Horrorzahlen vor

Im deutschen Gesundheitswesen brennt es: Im Oktober sendeten die freien Heilberufe aus der Bundespressekonferenz ein SOS in die Bundespolitik und die Bevölkerung. Das Gesundheitssystem werde an die Wand gefahren, so die Warnung. Das Ausmaß an Frust und Wut sei bei den Heilberuflerinnen und Heilberuflern präzedenzlos.

An diesem Freitag meldete sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) mit Horrorzahlen zur Stimmung in der niedergelassenen Ärzteschaft und Psychotherapeutenschaft zu Wort. Demnach denken über 60 Prozent von ihnen darüber nach, vorzeitig aus der Patientenversorgung auszusteigen. Bei Haus- und Fachärzten sind es sogar um die 70 Prozent.

Auch wenn fast jeder der Befragten seine Arbeit als sinnvoll erachtet: Die Unzufriedenheit innerhalb der Ärzteschaft ist riesig. Über 90 Prozent klagen, dass sie wegen der administrativen und bürokratischen Aufgaben überlastet seien. Im Gegensatz dazu sagt nur etwas mehr als ein Viertel, dass ihnen genügend Zeit für ihre Patientinnen und Patienten zur Verfügung steht. Über 60 Prozent fühlen sich ausgebrannt – bei den Hausärztinnen und -ärzten sind es über 70 Prozent.

Gründe für die schlechte Stimmung lassen sich aus der Umfrage gut herauslesen: Nur 13,3 Prozent der Befragten sagen, dass ihre Leistungen in der Patientenversorgung angemessen honoriert werden. Nicht einmal fünf Prozent geben an, dass sie von Seiten der Politik eine angemessene Wertschätzung für ihre Arbeit wahrnehmen.