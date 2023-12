Niedersachsen: Heilberufler senden gemeinsamem Notruf

Das Gesundheitssystem wird an die Wand gefahren – mit dieser Botschaft wendeten sich im Oktober Vertreter:innen der freien Heilberufe in Berlin an die Öffentlichkeit und auch an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Gesundheitspolitik, die nicht am Versorgungsalltag der Bevölkerung orientiert ist, ein Bundesgesundheitsminister, mit dem Dialog auf Augenhöhe unmöglich sei – das waren damals neben der chronischen Unterfinanzierung der ambulanten Versorgung die wichtigsten Themen.

Nun haben die niedergelassenen Ärzt:innen, Zahnärzt:innen und Apotheker:innen in Niedersachsen einen gemeinsamen Notruf abgesetzt. In Hannover formulierten sie „fünf klare Forderungen an die Regierenden in Bund und Land“: