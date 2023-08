Ärzteverbände beschweren sich bei Kanzler Scholz über „Faktenblatt“ aus dem BMG

Es ist noch nicht so lange her, da sorgte ein vermeintliches Faktenblatt aus dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) für reichlich Empörung in der Apothekerschaft. Das Ministerium wollte mit den an die Redaktionen verschickten Informationen vor den Apothekenprotesten am 14. Juni Einfluss auf die Berichterstattung nehmen – und erklärte, warum die Apothekerschaft vermeintlich keinen Grund zur Beschwerde habe. Die ABDA zerlegte die Fakten und fühlte sich in dem geplanten Protest bestätigt.

Auch die Ärzteschaft will unter dem Motto „Praxis in Not“ protestieren und unter anderem Praxen vorübergehend schließen. Für den 8. September ruft der Verband medizinischer Fachberufe (VMF) in Berlin zu einer zentralen Protestaktion am Brandenburger Tor auf, am 2. Oktober soll es bundesweit Aktionen und eben auch Praxisschließungen geben. Und so kam dann auch die Ärzteschaft vergangene Woche in den zweifelhaften Genuss, vom BMG mit einem „Faktenblatt“ bedacht zu werden. Am vergangenen Donnerstag verschickte die Pressestelle des Ministeriums von Minister Karl Lauterbach (SPD) die Informationen an die Redaktionen. Brisant ist in diesem Zusammenhang, dass fast parallel die Honorarverhandlungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit dem GKV-Spitzenverband begonnen haben.