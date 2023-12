HIV-Präexpositionsprophylaxe von Lieferengpässen betroffen

„Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz, nachdem am 16. Oktober 2023 der erste Pharmahersteller die fehlende Lieferfähigkeit für Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil angezeigt hat, verschärft sich offensichtlich die Situation bei den generischen antiretroviralen Wirkstoffen weiter“, so beginnt der Brief, denn die Deutsche AIDS-Gesellschaft (DAIG) und die Deutsche Arbeitsgemeinschaft ambulant tätiger Ärztinnen und Ärzte für Infektionskrankheiten und HIV-Medizin (DAGNÄ) am 24. November 2023 auf den Weg ins Bundeskanzeleramt gebracht haben.