Trotz der deutlichen langfristigen Zunahme sind die Nutzerzahlen seit Dezember 2023 leicht rückläufig, was laut RKI wahrscheinlich auf die anhaltenden Lieferengpässe der Wirkstoffe Tenofovirdisoproxil und Emtricitabin zurückzuführen ist. Die Wirkstoffe werden sowohl für die PrEP als auch bei der Behandlung von HIV eingesetzt.

Bereits im vergangenen Jahr zeichneten sich Engpässe bei der Lieferung der PrEP-Wirkstoffe Tenofovirdisoproxil und Emtricitabin ab. Im Dezember 2023 hatte sich die Deutsche Aidshilfe an die zuständigen Stellen des Bundes gewandt, weil viele Apotheken die Mittel nicht mehr nachbestellen konnten. Das BfArM hatte für beide Wirkstoffe bereits seit Oktober 2023 einen Engpass verzeichnet.

Am 1. Februar hatte das BMG offiziell einen Versorgungsmangel bei den PrEP-Wirkstoffen festgestellt. In der Folge waren zusätzliche Lieferungen der Hersteller Ratiopharm und Heumann in Aussicht gestellt worden. Eine Behebung der Lieferprobleme sollte ab dem 19. Februar erreicht werden. Jedoch meldet das BfArM bereits seit dem 5. März erneute Lieferengpässe für Arzneimittel mit den Wirkstoffen Tenofovirdisoproxilmaleat und Emtricitabin.

Für den 28. März kündigte das RKI an, einen ausführlicheren Bericht zur PrEP-Nutzung zu veröffentlichen.