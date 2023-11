Experten zweifeln an Strategie zu Arzneimittelengpässen

Thomas Müller, der als Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) auf dem Podium saß, sah sich scharfer Kritik ausgesetzt. Er machte deutlich, dass eine vollständige Rückverlagerung der Produktion von Antibiotika und anderer knapper Medikamente in die EU unrealistisch sei. Stattdessen strebe man eine Rückführung von 50 Prozent der Generika-Produktion in den Raum der EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums (EU, Norwegen, Island, Liechtenstein) an. Generika seien „machbar“ und mit einfachen Mitteln herzustellen, so Müller. Problematisch sei insbesondere das starke Missverhältnis der Preise von generischen und Patent-Arzneimitteln. Letztere seien in den letzten Jahren stark im Preis gestiegen, während Generika zu Minimalpreisen vertrieben werden. Hier müsse eine angemessene Balance gefunden werden.

Auch Susanne Dolfen, Fachbereichsleiterin Arzneimittel, AOK Sachsen-Anhalt, beklagte die hohen Preise der Patent-Arzneimittel, die das Budget für Generika auffressen würden. Sie betonte jedoch, dass es sich bei den gegenwärtigen Versorgungsengpässen keineswegs um ein allein deutsches Phänomen handele. Deutschland stehe im internationalen und europäischen Vergleich noch recht gut da, so Dolfen. Auch sei das Problem keineswegs neu, sondern spätestens seit 2017 zu beobachten. Dolfen forderte eine einheitliche europäische Strategie. National sei das Problem nicht zu lösen.