Bork Bretthauer, Geschäftsführer des Branchenverbandes Pro Generika, kann nur hoffen, dass GKV-Spitzenverband und Apothekerschaft „Mittel und Wege finden, dass wir nicht in dieselbe Situation rasseln, wie wir sie bei Generika haben“. Seine Fantasie, wie hier die Lösung aussehen könnte, sei begrenzt, räumt er im Gespräch mit der DAZ ein.

Einsicht bei generischen (Krebs-)Arzneimitteln

Für Bretthauer ist es aber vor allem nicht nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber bei den biologischen Arzneimitteln nun den gleichen Weg einschlägt, der bei Generika in die Engpassmisere geführt hat. Bei Letzteren habe man erkannt, dass der große Preisdruck den Markt verengt und die Produktion in günstigere Länder verdrängt habe. Mit dem Arzneimittellieferengpassgesetz (ALBVVG) wollte man gegensteuern: Für Kinderarzneimittel, gegebenenfalls künftig aber auch für Krebsarzneimittel, können zum Beispiel die Festbeträge um 50 Prozent angehoben werden. Und für Antibiotika gibt es nun Rabattvertragsausschreibungen mit EU-Los, das heißt: Mindestens die Hälfte der Lose muss an Unternehmen vergeben werden, die für die Herstellung ihrer Arzneimittel in der EU oder im EWR produzierte Wirkstoffe verwenden. Diese Regelung könnte im Prinzip bald auch für Krebsarzneimittel gelten – die Vorbereitungen hierfür laufen jedenfalls. Das hatte das Bundesgesundheitsministerium mehrfach betont. Allerdings: Laut Pro Generika machen die vom ALBVVG erfassten Onkologika nur 0,4 Prozent der Generika-Verordnungen insgesamt aus, also eine insgesamt kleine Menge an Arzneimitteln.

Und nun die gleichen Fehler bei Biologika?

„Das ganze Regelungsgefüge für Krebsarzneimittel passt nicht mehr zusammen“, konstatiert Bretthauer gegenüber der DAZ. „Es gibt keine politische Strategie, wie wir mit diesen Arzneimitteln umgehen wollen“. Die Biosimilar-Substitution sei nicht etwa eingeführt worden, um Biosimilars schneller in die Versorgung zu bringen, sondern lediglich, um aus Open-House-Verträgen exklusive Ausschreibungen zu machen. Gegen Krebserkrankungen eingesetzte Biosimilars wie zum Beispiel Bevacizumab oder Trastuzumab hätten schließlich schon eine Marktdurchdringung von 80 bis 90 Prozent. Man habe hier einen rundum funktionierenden Markt: Biosimilars würden auch noch in nennenswertem Umfang in Deutschland oder der EU hergestellt, es gebe keine Abhängigkeiten, keine Engpässe. Und gespart werde ebenfalls: Die Abschläge der Hilfstaxe auf die Wirkstoffe lägen bei rund 60 bis 70 Prozent, zudem müssen die Hersteller den 7-prozentigen Abschlag zahlen und es gibt die Open-House-Verträge.

Hier jetzt in die exklusiven Ausschreibungen zu starten, ist aus Bretthauers Sicht höchst riskant – auch weil es weniger Unternehmen sind, die die Arzneimittel anbieten, als bei „normalen“ Generika. Und auch wenn die Biologika-Substitution auf Apothekenebene in einem sehr eng begrenzten Bereich beginnt – es ist ein höchst empfindlicher.