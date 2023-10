Hinzu kommt: Auch in der EU arbeitet man derzeit an Gesetzesvorhaben und Richtlinien, die für die arzneimittelherstellende Industrie von Bedeutung sind. So kam die EU-Kommission am Mittwoch beispielsweise mit einem Papier um die Ecke, das den Arzneimittelmangel ins Visier nimmt. Sie sieht unter anderem einen „freiwilligen Solidaritätsmechanismus für Arzneimittel“ zwischen den Mitgliedsstaaten vor. Insgesamt sei das Ziel, die Produktion wieder verstärkt in die EU zu holen. Ohnehin plant die Kommission derzeit ein großes Pharmapaket. Die Pharmaindustrie zeigte sich von den Plänen bislang allerdings wenig beeindruckt. Am 3. Oktober veröffentlichte der europäische Pharmaverband EFPIA eine Stellungnahme, in der er erklärte, „dass die Vorschläge in ihrer jetzigen Form den Zugang der Patienten zu Arzneimitteln und die Innovation in der EU beeinträchtigen würden“.