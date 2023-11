Noventi unterstützt Apothekenprotest in Stuttgart

„Apotheken stärken. Jetzt!“: Mit diesem Aufruf hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) die Apotheken zu Protesten in ganz Deutschland aufgerufen. Am heutigen Mittwoch ist nach Hannover und Dortmund nun Stuttgart der Ort des Geschehens. Unterstützt werden die gastgebenden Apothekerverbände, der Landesapothekerverband Baden-Württemberg und der Bayerische Apothekerverband, sowie die ganze Kundgebung von Noventi. Vorstand Mark Böhm, Andreas Buck als Vorsitzender des Eigentümers FSA e. V. sowie weitere Mitglieder des FSA-Vorstands und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen einer Mitteilung zufolge vor Ort sein. „Für uns ist selbstverständlich, dass wir als apothekereigenes Unternehmen bei diesem Protesttag an der Seite der Apothekerinnen und Apotheker ebenfalls vor Ort sind, um damit sowohl auf die gesellschaftliche Bedeutung der Vor-Ort-Apotheke hinzuweisen als auch auf die Dringlichkeit einer angemessenen, fairen Honorierung“, so Mark Böhm, Vorstand Markt & IT bei Noventi. Nebenbei sorgen Noventi-Mitarbeiter*innen noch mit Tee und Müsliriegeln für das leibliche Wohl.