Zuvor erläuterte aber Zambo, was den LAV in die Position bringt, überhaupt einen Kredit geben zu können. Das ist nämlich der Besitz eines Grundstücks in München, das die Verbände in Bayern und Baden-Württemberg in den 1970er Jahren gekauft hatten. Dieses wird über die B.A.G an die Noventi vermietet. Das Konstrukt trage sich über die Mieteinnahmen selbst, gelegentlich habe es Ausschüttungen an den LAV gegeben, Mitgliedsbeiträge flossen nicht in die B.A.G, betonte Zambo. Dieses Grundstück dient als Sicherheit für ein Darlehen für die B.A.G.. Daraus sowie aus Barmitteln wird dem FSA ein Darlehen gewährt, welches dieser wiederum als Eigenkapitaleinlage der Noventi zur Verfügung stellt. Die LAV-Präsidentin wies zudem darauf hin, dass die Abrechnung, das Kerngeschäft der Noventi, gesund sei. Die positiven Beträge hätten nur zuletzt nicht ausgereicht, um die Ausgaben des Konzerns gegenzufinanzieren.

Anfang 2022 habe es eine Gesprächsanfrage bezüglich des Darlehens seitens des Noventi-Vorstandes gegeben. Der Finanzierungsbedarf sei auf 70 Millionen Euro beziffert worden, 50 Millionen konnte die Noventi von Banken organisieren, den Rest sollte der FSA als Eigenkaptaleinlage beisteuern, wofür der Verein das Darlehen der B.G.A benötigt. Laut Zambo hat der Verband das Sanierungskonzept für die Noventi genau unter die Lupe genommen und seinerseits einen unabhängigen Gutachter beauftragt, dies zu prüfen. Man habe sich die Entscheidung schwer gemacht, so die LAV-Präsidentin. Es sei ein kontroverser Prozess gewesen. Letztendlich habe man sich aber dafür entschieden, weil viel auf dem Spiel stehe – schließlich seien 85 Prozent der LAV-Mitglieder Noventi-Kunden. Zudem dürfe man das Abrechnungsgeschäft nicht gefährden. Das sei aktuell in der Selbstverwaltung der Verbände, gäbe es einen Fall wie die AVP-Pleite nochmal, könnte das seitens der Politik infrage gestellt werden.

Zambo sieht das Ganze auch als Chance für die Verbände wieder näher an die Noventi zu rücken – wie das in der Vergangenheit mit der VSA (heute Noventi Health Care) der Fall war.

Hätten die LAV-Mitglieder nicht zugestimmt, hätten die übrigen Gesellschafter der B.G.A., also der FSA und der BAV, das Darlehen alleine tragen müssen. Das Geld ist an die Noventi bereits geflossen.