5000 Apotheken könnten morgen geschlossen bleiben

In den vergangenen Wochen hatten sich bereits in anderen deutschen Städten mehrere tausend Apothekerinnen und Apotheker versammelt und ihre Arbeit niedergelegt. Anlass der Proteste ist vor allem der dramatische Rückgang der Apothekenzahl. Deutschlandweit ist die Zahl der Betriebsstätten in diesem Jahr bis September um 1,9 Prozent gesunken. Der Vorsitzende des Bayerischen Apothekerverbandes Hans-Peter Hubmann sieht die zu niedrigen Honorare der Apotheker, welche zu lange nicht angepasst wurden, als Ursache des Apotheken-Sterbens.

Die Demonstrierenden richten sich auch gegen die aktuelle Gesundheitspolitik der Bundesregierung, insbesondere gegen die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach zur Apotheken-Reform. Die Bundesvereinigung Deutscher Apotheker-Verbände (ABDA) spricht von einer „versorgungsgefährdenden Gesundheitspolitik der Bundesregierung“. Kritisch blickt die ABDA vor allem auf die Reformvorschläge, welche eine Aufhebung der Notdienst- und Laborpflicht vorsehen, sowie die Lockerung der personellen Anforderungen für das Apotheken-Personal. Filialen sollen künftig auch von PTA geleitet werden dürfen. Die Pläne Lauterbachs würden zu einer „Zwei-Klassen-Versorgung“ führen.