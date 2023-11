Die wichtigsten Werke online verfügbar

Ohne Fachliteratur geht es in der Apotheke nicht, denn bei Fachfragen kommen Google, ChatGTP und Co. schnell an ihre Grenzen. Mit der neuen DAV Bibliothek sind die wichtigsten Werke nun online verfügbar, inklusive Loseblattwerke. Wir haben mit Stefan Fischer, Projektleiter beim Deutschen Apotheker Verlag für die DAV Bibliothek, über das Angebot gesprochen.